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Нет более почетной миссии, чем защищать Родину — Иван Белозерцев

09:41 | 23.02.2017 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. 23 февраля по праву является в России всенародным праздником, так как нет более почетной миссии, чем защищать Родину. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, поздравляя жителей региона с Днем защитника Отечества.

Нет более почетной миссии, чем защищать Родину — Иван Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Император Александр III говорил, что у России только два союзника — армия и флот. Его слова многократно подтверждала история государства российского. Вооруженные силы нашей страны являются подлинным гарантом мира, спокойствия и безопасности граждан, а предприятия оборонно-промышленного комплекса Пензенской области активно способствуют укреплению их боевой мощи», — отметил глава региона.

Он выразил особую благодарность участникам Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу ныне живущих россиян.

«Глубокую признательность выражаю ветеранам Вооруженных сил, в разные годы достойно защищавшим свое Отечество. Славные традиции отцов и дедов продолжают солдаты и офицеры, несущие службу в современной российской армии. Вам выпала непростая задача противостоять сложнейшим вызовам современности. Дорогие друзья! Желаю всем вам успехов в службе, здоровья, благополучия и поддержки родных и близких», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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