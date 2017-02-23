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В Пензе более 50 человек вышли на митинг ЛДПР в честь Дня защитника Отечества

13:17 | 23.02.2017 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Более 50 человек приняли участие в митинге Либерально-демократической партии России, посвященном Дню защитника Отечества, который прошел на площади у бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе в четверг, 23 февраля.

В Пензе более 50 человек вышли на митинг ЛДПР в честь Дня защитника Отечества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В руках члены и сторонники партии держали плакаты с лозунгами «ЛДПР: сила армии в патриотизме народа!», «ЛДПР: сохраним армию — защитим Россию!», «ЛДПР за сильную Россию!», «ЛДПР за мир и порядок в стране!» и «ЛДПР — настоящие патриоты России!»

Обращаясь к собравшимся, руководитель фракции ЛДПР в пензенской гордуме Жиганша Туктаров отметил, что День защитника Отечества — это праздник в том числе тех, кто ждет возвращения военнослужащих домой.

После этого он зачитал официальное поздравление лидера партии Владимира Жириновского.

В свою очередь координатор реготделения ЛДПР Александр Васильев напомнил историю праздника и высказал свое мнение относительно того, что он значит в современной России.

«С переименованием праздника он стал намного обширнее и богаче звучать, потому что защитники Отечества — это не только мужчины, это и наша прекрасная половина, наши женщины. […] Я могу сказать больше: защитники Отечества — это не только военные, это все мы, простые люди, которые живут, работают, соблюдают законы, в том числе наша партия», — сказал он.

Также Александр Васильев анонсировал прибытие в регион спецпоезда ЛДПР, который проедет по территории Пензенской области 4 и 5 марта.

Затем он вручил партбилеты новым членам партии.

В завершение официальной части участникам митинга вручили памятные подарки.
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