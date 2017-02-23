В Пензу доставлены инвалидные коляски для воспитанников «Дома Вероники» Общество

Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Инвалидные коляски с электроприводом Ottobock B500 немецкого производства, предназначенные для воспитанников строящегося центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники», доставлены в Пензу. Об этом сообщила руководитель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова на своей странице в Facebook.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что коляски куплены на средства президентского гранта.

«Дом Вероники» еще не достроен, а коляски для наших ребят уже приехали из Берлина! Стоимость каждой 300 тыс. рублей. Они станут возможностью выхода в мир для наших самых тяжелых ребят», — написала Мария Львова-Белова.

Проект «Дом Вероники» предусматривает создание пространства для стационарного проживания 10 человек — выпускников нижнеломовского детского дома.

Строительство ведется в микрорайоне Веселовка города Пензы по адресу: улица Пермская, 2А, около церкви введения во храм Пресвятой Богородицы. 15 апреля 2016 года в ознаменование начала возведения здания были посажены первые три дерева на месте терапевтического сада, который станет частью активного пансиона.



Предполагается, что на втором этаже будет оборудован хостел для семей с детьми-инвалидами, гостей Пензы, где будут работать сами жители «Дома Вероники». Также в рамках проекта будет оборудована мини-ферма.

В центре намечено осуществлять сопровождаемое проживание инвалидов, их обучение и трудоустройство.

Сдача объекта запланирована в 2017 году. Общая стоимость проекта составляет около 21 млн. рублей. Строительство и отделочные работы выполняются на средства грантов и деньги, которые жертвуют организации и неравнодушные люди.