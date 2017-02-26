В центральном парке Пензы сожгли чучело Масленицы Общество

Пенза, 26 февраля 2017. PenzaNews. Чучело Масленицы сожгли в центральном парке культуры и отдыха Пензы в субботу, 26 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония стала одним из финальных мероприятия праздника, который проходил парке в течение всего дня.

Посмотреть на сжигание чучела собрались сотни горожан. Многие решили запечатлеть его на камеры мобильных телефонов и поделиться получившимися снимками и видео в социальных сетях. С учетом того, что к этому времени солнце уже село, разгоревшийся огонь смотрелся особенно ярко.

Чучело вспыхнуло за считанные секунды — сначала загорелась задняя часть, после чего огонь охватил всю конструкцию. Менее чем через минуту верхний слой чучела сгорел полностью и проявился каркас.

Сопровождалось сжигание чучело криками пришедших: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло».

Полностью огонь уничтожил чучело буквально за 5 минут.