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Фонд «Гражданский Союз» предложил сделать пожертвование в день своего 15-летия

17:59 | 27.02.2017 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз», который в понедельник, 27 февраля, отмечает свое 15-летие, предложил всем неравнодушным людям сделать организации подарок, перечислив пожертвование на пополнение целевого капитала.

Фонд «Гражданский Союз» предложил сделать пожертвование в день своего 15-летия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Торжеств сегодня не будет, но поздравить нас можно, и очень просто — нужно перечислить немного денег в целевой капитал. Ваши деньги, собранные нами из тысячи разных источников, будут работать много-много лет, принося пользу всем жителям региона. И это станет самым лучшим поздравлением», — говорится на странице «Гражданского Союза» в социальной сети Facebook.

В сообщении отмечается, что фонд помогает детским больницам, пожилым людям, начинающим некоммерческим организациям, а также городским сообществам и активистам.

«Мы воодушевляем людей на добрые дела, рассказываем о хороших людях и организациях, собираем деньги, боремся с мошенниками в сфере благотворительности, направляем собранные по крупицам средства на те цели, которые актуальны сегодня в нашем городе и регионе», — отмечается в тексте.

Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ. Форма собственности — общественный фонд.

Работает по всемирно признанной технологии «community foundation» как фонд местного сообщества.

Является одним из учредителей Партнерства фондов местных сообществ России и стран ближнего зарубежья.

В числе программ фонда «Гражданский Союз» — «Родник надежды», «Дети войны», «Теплица социальных технологий», «Техника на благо» и другие.
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