Официальная статистика занижает число наркоманов в Пензенской области — Юрий Рузляев Общество

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Официальная статистика занижает число наркоманов, проживающих в Пензенской области. Такое мнение высказал начальник управления МВД России по региону генерал-майор полиции Юрий Рузляев.

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«Я так думаю, что мы сами себя успокаиваем цифрами официальной статистики. Лично я не верю в это», — сказал он в ходе форума «Полиция за здоровый образ жизни», который впервые прошел на базе дома молодежи в Пензе во вторник, 28 февраля.

По словам Юрия Рузляева, обоснованные сомнения вызывает несоответствие двух показателей — снижение числа зависимых граждан при одновременном увеличении ввоза в регион наркотиков.

Глава УМВД уточнил, что в 2014 году было изъято 105 кг наркотиков, в 2015 — 150 кг, а в 2016 — 99,5 кг.

«Если взять по стоящим на учете наркоманам, в 2014 году — 2 тыс. 885 человек, в 2015 году — 2 тыс. 711, хотя 150 кг было изъято, в 2016 году 100 кг изъято, а количество наркоманов стало меньше — 2 тыс. 313», — привел данные Юрий Рузляев.