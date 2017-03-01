В Кузнецке открыт электронный читальный зал президентской библиотеки Общество

Кузнецк, 1 марта 2017. PenzaNews. Электронный читальный зал президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина открыт на базе центральной городской библиотеки имени А.Н. Радищева в Кузнецке Пензенской области.

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В ходе церемонии, состоявшейся в минувший вторник, 28 февраля, глава администрации города Сергей Златогорский отметил широкие возможности, которые теперь будут доступны жителям Кузнецка.

Сотрудники регионального центра доступа к ресурсам президентской библиотеки Ольга Перепелкина и Ольга Бахмутова провели для желающих практико-ориентированное занятие. Они дали читателям возможность ознакомиться с ресурсами библиотеки, рассмотреть редкие книги, фотографии и исторические коллекции.

С помощью виртуального читального зала горожане получили бесплатный доступ к уникальным книгам, ценным архивным документам России других стран мира, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.

Президентская библиотека представляет собой крупнейший в мире электронный книжный фонд по истории русской государственности. Ее информационный ресурс формируется из цифровых копий печатных изданий, архивных и официальных документов, а также электронной издательской и аудиовизуальной продукции.

Особое внимание уделяется формированию тематических коллекций, наполнению электронного фонда фото-, аудио- и видеоматериалами и ведению новостных разделов портала.