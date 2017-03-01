В Пензе впервые пройдет фестиваль «Витамин науки» Общество

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» объявил о сборе средств на первый фестиваль «Витамин науки», который пройдет на базе дома молодежи в выходные дни, 25 и 26 марта.

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«Проведение фестиваля финансируется из средств частных и корпоративных благотворителей и спонсоров — физических лиц и компаний, которые разделяют нашу уверенность в том, что такое мероприятие необходимо городу», — говорится в сообщении на сайте фонда, в котором также описано, как можно сделать пожертвование.

В нем поясняется, что организатором события под слоганом «Знания в неограниченной дозировке!» является инициативная группа. Ее участники считают, что в Пензе обязательно должны проводиться масштабные научно-просветительские мероприятия, доступные взрослым и детям.

Программа предусматривает работу 20 тематических площадок по различным направлениям, в числе которых математика, биология, физика, астрономия, химия, экология, палеонтология, история и другие.

Также запланированы интерактивные занятия и рассказы молодых ученых о своей деятельности.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится ярмарка научно-просветительской литературы.

Участие в нем является бесплатным.

На данный момент на проведение мероприятия собрано 80 тыс. рублей.