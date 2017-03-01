15:55:25 Среда, 1 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 2 марта в 11.00 Александр Суслов ответит на вопросы журналистов в пресс-центре ИА «PenzaNews»

В Пензе впервые пройдет фестиваль «Витамин науки»

13:22 | 01.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» объявил о сборе средств на первый фестиваль «Витамин науки», который пройдет на базе дома молодежи в выходные дни, 25 и 26 марта.

В Пензе впервые пройдет фестиваль «Витамин науки»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проведение фестиваля финансируется из средств частных и корпоративных благотворителей и спонсоров — физических лиц и компаний, которые разделяют нашу уверенность в том, что такое мероприятие необходимо городу», — говорится в сообщении на сайте фонда, в котором также описано, как можно сделать пожертвование.

В нем поясняется, что организатором события под слоганом «Знания в неограниченной дозировке!» является инициативная группа. Ее участники считают, что в Пензе обязательно должны проводиться масштабные научно-просветительские мероприятия, доступные взрослым и детям.

Программа предусматривает работу 20 тематических площадок по различным направлениям, в числе которых математика, биология, физика, астрономия, химия, экология, палеонтология, история и другие.

Также запланированы интерактивные занятия и рассказы молодых ученых о своей деятельности.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится ярмарка научно-просветительской литературы.

Участие в нем является бесплатным.

На данный момент на проведение мероприятия собрано 80 тыс. рублей.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в 2017 году планируется получить 2,3 млн. тонн зерна Губернатор предложил подумать о дополнительной загрузке будущего завода под Сердобском
В Сурске простились с убитым мальчиком В Пензе на базе монастыря открыт центр реабилитации пострадавших от сект
В Кузнецке у пенсионерки украли деньги во время проверки счетчиков Трое жителей Ульяновской области подозреваются в ограблении подростка в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама