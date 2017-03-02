На создание комфортной среды в Кузнецке выделили более 20 млн. рублей Общество

Кузнецк, 2 марта 2017. PenzaNews. 22 млн. рублей выделено Кузнецку Пензенской области из федерального бюджета на создание комфортной среды.

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Средства поступят в рамках проекта «Городская среда», реализуемого партией «Единая Россия».

Кроме того, на эти цели из областного бюджета Кузнецку выделено 2,7 млн. рублей.

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Также из федерального бюджета в рамках проекта «Парки малых городов» в Кузнецк направят 6,1 млн. рублей. На эти средства намечено привести в порядок городской парк.

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский отметил, что город является единственным муниципалитетом Пензенской области, который получил возможность присоединиться к этой инициативе.

«Это для нас почетно, важно и престижно. За последние годы городской парк пережил определенные лишения, мы как могли его поддерживали, а сейчас, опираясь на партийный проект, появилась возможность сделать это место отдыха горожан более благоустроенным и достойным», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии Кузнецка.