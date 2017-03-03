13:34:53 Пятница, 3 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе пресекли попытку ввоза в РФ экстремистских книг из Саудовской Аравии

09:20 | 03.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенского областного таможенного поста Саратовской таможни пресекли попытку ввоза в Россию экстремистской литературы из Саудовской Аравии.

В Пензе пресекли попытку ввоза в РФ экстремистских книг из Саудовской Аравии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе таможенного досмотра международного почтового отправления, поступившего в Россию из Саудовской Аравии, было обнаружено и изъято три книги на русском языке, включенные в федеральный список материалов, признанных министерством юстиции РФ экстремистскими», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Саратовской таможни.

В ведомстве уточнили, что книги, входящие в данный список, являются средством возбуждения ненависти и вражды между людьми по признаку отношения к религии, способствуют изменениям в поведении человека в обществе и повышению агрессии к представителям иных религиозных конфессий.

«По данному факту Саратовской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ и вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из РФ», — добавили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
В Пензе мошенница обманом похитила деньги со сберкнижки 74-летней пенсионерки В бюджет Пензенской области за два месяца поступило более 3 млрд. рублей
Два пензенских педагога стали победителями всероссийского конкурса В Пензе проверка начата по факту ДТП, в котором пострадал пешеход
В драмтеатре Пензы весной воплотят три новых проекта В Полевом воры сдали украденные аккумуляторы на металлолом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама