В Пензе пресекли попытку ввоза в РФ экстремистских книг из Саудовской Аравии Общество

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенского областного таможенного поста Саратовской таможни пресекли попытку ввоза в Россию экстремистской литературы из Саудовской Аравии.

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«В ходе таможенного досмотра международного почтового отправления, поступившего в Россию из Саудовской Аравии, было обнаружено и изъято три книги на русском языке, включенные в федеральный список материалов, признанных министерством юстиции РФ экстремистскими», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Саратовской таможни.

В ведомстве уточнили, что книги, входящие в данный список, являются средством возбуждения ненависти и вражды между людьми по признаку отношения к религии, способствуют изменениям в поведении человека в обществе и повышению агрессии к представителям иных религиозных конфессий.

«По данному факту Саратовской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ и вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из РФ», — добавили в пресс-службе.