В Пензе суд не стал восстанавливать в должности механика после 29 больничных за год Общество

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Пензы, отказавшего в удовлетворении иска механику, пытавшемуся восстановиться на работе после 29 больничных в течение года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда, мужчина, трудившийся в госучреждении, находился на больничном с различными заболеваниями с 11 сентября 2015 года по 26 июля 2016 года, не выходя на службу.

«Приехав 5 сентября на работу с последними листками нетрудоспособности, он узнал, что еще с апреля уволен за прогул. Мужчина посчитал, что работодатель не принял всех мер для установления причин его отсутствия, добавив при этом, что иногда он появлялся на работе и информировал о своей болезни», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что механик просил взыскать с работодателя заработок за время вынужденного прогула, оплату оставшихся больничных листов, моральный вред и судебные расходы на общую сумму более 175 тыс. рублей.

Читайте также

Суд признал незаконным увольнение редактора газеты «Знамя труда» Марины Востровой

«Всего разными врачами в лечебных учреждениях ему было выдано 29 листков нетрудоспособности. После 5 февраля 2016 года он не ставил работодателя в известность о причинах своего отсутствия, к трудовым обязанностям не приступал, больничные листы за почти 5 месяцев не сдавал, на связь с кадровым работником не выходил, почтовые извещения на его адрес возвращались без вручения, дверь по месту жительства мужчина не открывал. В связи с этим он был уволен за прогул с 19 апреля приказом от 18 мая 2016 года», — уточнил представитель суда.

Он отметил, что суды двух инстанций после изучения всех документов и заслушивания большого числа свидетелей не нашли оснований для удовлетворения исковых требований.