Пензенский губернатор указал на проблемы в сфере пассажирских перевозок
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Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что Минпром Пензенской области проводит недостаточную работу в сфере организации пассажирских перевозок на территории региона.
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В ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 6 марта, глава региона попросил главу ведомства Михаила Торгашина доложить о состоянии автопарка и мерах по его обновлению.
Министр сообщил, что в 2016 году компания «Меркурий» закупила 16 автобусов, еще четыре было приобретено муниципалитетом для перевозки пассажиров в Пензе.
«Вы считаете, что этого для Пензенской области достаточно? Значит, Вы не работаете», — сказал Иван Белозерцев.
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Губернатор также обратил внимание министра на ситуацию в Кузнецке, где директор автовокзала одновременно является перевозчиком.
«Это равносильно тому, что и главный бухгалтер, и председатель счетной палаты — в одном лице», — отметил глава региона.
Иван Белозерцев потребовал усилить контроль за сферой пассажирских перевозок и призвал главу Минпрома перепроверять официальные данные в ходе бесед с жителями районов.
Для подготовки детального доклада о работе общественного транспорта в Пензенской области губернатор отвел один месяц.