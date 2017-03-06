Пензенский губернатор указал на проблемы в сфере пассажирских перевозок Общество

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что Минпром Пензенской области проводит недостаточную работу в сфере организации пассажирских перевозок на территории региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 6 марта, глава региона попросил главу ведомства Михаила Торгашина доложить о состоянии автопарка и мерах по его обновлению.

Министр сообщил, что в 2016 году компания «Меркурий» закупила 16 автобусов, еще четыре было приобретено муниципалитетом для перевозки пассажиров в Пензе.

«Вы считаете, что этого для Пензенской области достаточно? Значит, Вы не работаете», — сказал Иван Белозерцев.

Читайте также

В Пензе на покупку автобусов на газомоторном топливе направят 60 млн. рублей

Губернатор также обратил внимание министра на ситуацию в Кузнецке, где директор автовокзала одновременно является перевозчиком.

«Это равносильно тому, что и главный бухгалтер, и председатель счетной палаты — в одном лице», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев потребовал усилить контроль за сферой пассажирских перевозок и призвал главу Минпрома перепроверять официальные данные в ходе бесед с жителями районов.

Для подготовки детального доклада о работе общественного транспорта в Пензенской области губернатор отвел один месяц.