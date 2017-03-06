19:28:17 Понедельник, 6 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Оперативное совещание в правительстве региона. Пенза, 6 марта 2017 г.

Интернет-пользователи назвали романтический вечер лучшим подарком на 8 Марта — опрос

14:10 | 06.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Почти треть жителей Пензенской области считают, что самым лучшим подарком для женщин на 8 Марта является романтический вечер. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 20 февраля по 5 марта 2017 года, в котором приняли участие 316 пользователей, в том числе 278 — из Пензы и области.

Интернет-пользователи назвали романтический вечер лучшим подарком на 8 Марта — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Примерно вдвое меньше респондентов выбрали ответ «Подарочный сертификат»: он стал вторым по популярности.

За то, чтобы в Международный женский день подарить что-то из одежды и аксессуаров, проголосовали чуть более 11% опрошенных. Почти такому же числу участников онлайн-голосования понравился вариант «Другое», а еще чуть меньшему — «Парфюмерия» и «Открытка».

Аутсайдером опроса оказался смартфон — лишь примерно 7% респондентов считают его самым лучшим подарком на 8 Марта. Однако этот же вариант ответа был на втором месте, когда аналогичный вопрос на сайте ИА «PenzaNews» задавался пользователям интернета накануне Дня защитника Отечества, 23 февраля. Первое место в своеобразном рейтинге «гендерных подарков» тогда занял подарочный сертификат.

Затруднились с ответом менее 3% респондентов.
Актуальное
Читайте также
Молодой житель Пензы подозревается в присвоении арендованной игровой приставки В Пензе осужден бывший адвокат, пообещавший клиенту заменить реальный срок на условный
Скульптор Владимир Курдов передал в пензенскую картинную галерею более 150 работ В Чемодановке мужчина подозревается в краже имущества из дома матери
В Пензе прошел семинар по вопросам льготного кредитования для малых форм хозяйствования Роспотребнадзор открыл в Пензе горячую линию по вопросам качества продуктов питания
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама