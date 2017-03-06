Интернет-пользователи назвали романтический вечер лучшим подарком на 8 Марта — опрос Общество

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Почти треть жителей Пензенской области считают, что самым лучшим подарком для женщин на 8 Марта является романтический вечер. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 20 февраля по 5 марта 2017 года, в котором приняли участие 316 пользователей, в том числе 278 — из Пензы и области.

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Примерно вдвое меньше респондентов выбрали ответ «Подарочный сертификат»: он стал вторым по популярности.

За то, чтобы в Международный женский день подарить что-то из одежды и аксессуаров, проголосовали чуть более 11% опрошенных. Почти такому же числу участников онлайн-голосования понравился вариант «Другое», а еще чуть меньшему — «Парфюмерия» и «Открытка».

Аутсайдером опроса оказался смартфон — лишь примерно 7% респондентов считают его самым лучшим подарком на 8 Марта. Однако этот же вариант ответа был на втором месте, когда аналогичный вопрос на сайте ИА «PenzaNews» задавался пользователям интернета накануне Дня защитника Отечества, 23 февраля. Первое место в своеобразном рейтинге «гендерных подарков» тогда занял подарочный сертификат.

Затруднились с ответом менее 3% респондентов.