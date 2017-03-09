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В Пензе водитель не смог обжаловать штраф за парковку на месте для инвалидов

08:53 | 09.03.2017 | Общество

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы оставил без изменения постановление инспектора Госавтоинспекции, которым водитель был оштрафован на 5 тыс. рублей за парковку на месте, предназначенном для стоянки транспортных средств инвалидов.

В Пензе водитель не смог обжаловать штраф за парковку на месте для инвалидов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина обратился с жалобой в суд. Он указал, что 18 января 2017 года на своем автомобиле довез до торгового центра знакомого, являющегося инвалидом II группы, предварительно приклеив к переднему и заднему стеклам своей машины знак «Инвалид». Из-за неблагоприятных погодных условий знаки отклеились и отсутствовали на автомобиле в момент фиксации правонарушения инспектором ДПС, а инвалид находился в магазине, о чем был проинформирован инспектора», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда.

Он уточнил, что доводы мужчины не нашли своего подтверждения и были опровергнуты письменными доказательствами, показаниями инспектора, записью видеорегистратора, установленного в патрульной машине, на которой запечатлен факт признания водителем своей вины и отсутствие с его стороны доводов о перевозке инвалида и наличии отклеившихся знаков.

«Постановление суда вступило в законную силу», — добавил собеседник агентства.
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