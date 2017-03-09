Музей школы имени Суркова в селе Богословка победил в областном конкурсе Общество

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Музей школы имени С.А. Суркова села Богословка признан лучшим среди подобных в Пензенской области по итогам конкурса, организованного в рамках общественного проекта «Победа».

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В нем собрано 1 тыс. 800 экспонатов, из которых 900 — подлинные. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, включает в себя 12 стендов, шесть витрин и две демонстрационные системы. Ежегодно музей посещают около 500 человек.

Второе место присуждено музею школы имени Героя Советского Союза А.М. Кижеватова в селе, которое носит его имя. Он является одним из старейших школьных музеев. В честь 70-летия со Дня Победы советом музея разработан комплекс мероприятий не только для обучающихся, но и для школьников области, их родителей и ветеранов.

Третье место занял музей школы №31 города Пензы. Музей боевой славы 338-й стрелковой Неманской Краснознаменной дивизии был открыт 9 мая 1975 года. В основу его создания легли материалы и экспонаты, собранные на местах боев дивизии, и воспоминания фронтовиков. Статус школьного он получил 24 сентября 1986 года. В фондах музея насчитывается 524 экспоната, из них основного фонда — 352.

В конкурсе принимали участие школьные музеи Пензенской области, экспозиции которых посвящены событиям Великой Отечественной войны и подвигу жителей региона на фронтах и в тылу.

Музей-победитель представит регион на окружном этапе конкурса.