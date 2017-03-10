Минимальная стоимость поездки в такси в Пензе сильно занижена — Андрей Гайкалов Общество

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Минимальная стоимость поездки в такси в Пензе сильно занижена и требует пересмотра. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал председатель городского союза профессиональных водителей такси Андрей Гайкалов.

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«Минимальная стоимость должна быть уже 170 рублей», — сказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящее время она составляет всего 55–60 рублей.

Он добавил, что раньше ежегодно происходило увеличение примерно на 10 рублей, однако несколько лет назад, в том числе под влиянием начала работы в регионе сетевой диспетчерской службы, ситуация изменилась и стоимость начала уменьшаться.

Андрей Гайкалов обратил внимание на то, что увеличение минимальной стоимости поездки в такси способно напрямую повлиять на качество оказываемых услуг по перевозке пассажиров.

«Такси не общественный транспорт», — подчеркнул собеседник агентства, пояснив, что машина, приезжающая на заказ, предполагает особый уровень комфорта.

В свою очередь заместитель председателя союза профессиональных водителей такси города Пензы Радик Музафяров добавил, что повышение цен на услуги такси является закономерным с учетом сложившейся экономической ситуации.

«Проезд из Дальнего Арбеково до Терновки не должен стоить 250 или 160 рублей, как в некоторых конторах. Он должен стоить 300–350 рублей», — сказал он.