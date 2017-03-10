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Пензенские таксисты не намерены пускать на рынок Uber, Gett или Яндекс.Такси

20:40 | 10.03.2017 | Общество

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Союз профессиональных водителей такси города Пензы выступает против прихода на местный рынок таких игроков, как Uber, Gett или Яндекс.Такси. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель союза Андрей Гайкалов.

Пензенские таксисты не намерены пускать на рынок Uber, Gett или Яндекс.Такси

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть закон о такси, но он не наладил жизнь таксиста, а уничтожил ее, практически развязал руки крупным агрегаторам», — пояснил собеседник агентства.

По словам Андрея Гайкалова, планировалось, что с 1 марта в Пензе начнет работать сервис Яндекс.Такси, но этого не произошло.

Говоря о возможных негативных последствиях запуска в городе этих и других подобных сервисов, председатель союза профессиональных водителей такси в первую очередь назвал резкое снижение стоимости услуг, что еще больше усугубит и без того нелегкое положение работающих в этой сфере людей.

Кроме того, Андрей Гайкалов добавил, что произойдет дальнейшее ухудшение качества услуг и увеличение числа нелегальных перевозчиков.

«Возможно, у нас скоро появятся фото или видео всяких персонажей с наклейкой на стекле по типу «СтопХама», на которых написано «Я бомбила-нелегал», «Мне плевать на вашу жизнь» и так далее», — сказал собеседник агентства.
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