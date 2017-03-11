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В Пензе дан старт мероприятиям в честь 100-летия Октябрьской революции

15:24 | 11.03.2017 | Общество

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Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Митинг-концерт «Навстречу 100-летию Великого Октября: эстафета памяти», состоявшийся у стелы «Слава героям» на Советской площади в Пензе в субботу, 11 марта, открыл мероприятия, посвященные вековому юбилею революции.

В Пензе дан старт мероприятиям в честь 100-летия Октябрьской революции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его участниками стали члены и сторонники Компартии России, причем не только из Пензы, но и Липецкой, Саратовской, Ульяновской областей, Мордовии и Крыма — в общей сложности около 100 человек. В качестве почетного гостя митинг посетил заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы России Дмитрий Новиков.

Ностальгический тон мероприятию задали прозвучавший в начале гимн Советского Союза и поэтическое приветствие, которое прочла секретарь железнодорожного райкома КПРФ Нина Костюнина.

Обращаясь к собравшимся, председатель кадровой комиссии областного отделения КПРФ, почетный гражданин города Пензы Нинель Новосельцева констатировала, что «вот уже не одно десятилетие пытаются очернить советский строй» и «вытравить все советское».

«Мы сегодня, к сожалению, имеем в своей жизни таких сограждан, соотечественников, которые уже называют революцию антипатриотической, а у других вообще сознание затуманено. Поэтому нам с вами, конечно, предстоит серьезная работа», — сказала она.

Также на митинге выступил участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председатель городского совета ветеранов, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев, который призвал молодое поколение не поддаваться на провокации и оставаться патриотами.

«Берегите Россию!» — подчеркнул он.

В свою очередь первый секретарь горкома КПРФ Дмитрий Филяев заверил ветеранов, что молодое поколение по-прежнему чтит завоевания Октября.

«Мы помним, что впервые было создано по-настоящему справедливое государство для всех. Мы помним, как осуществлялась эта борьба и ради кого она была. […] Да здравствует Октябрьская революция! Да здравствует 100-летний юбилей!» — сказал он.

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Также с приветственным словом к жителям Пензы и гостям города обратился Дмитрий Новиков. Он отметил, что нынешнему поколению россиян посчастливилось иметь возможность участвовать в подготовке и праздновании 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

«25 октября 1917 года — 7 ноября по новому стилю — стало, может быть, самым ярким днем в истории нашей страны. В этот день история России сделала принципиально новый виток. К власти пришло советское правительство — правительство большевиков, которое с первого дня стало честно, пунктуально, уверенно, настойчиво выполнять взятые обязательства перед трудовым народом», — сказал заместитель председателя ЦК КПРФ.

Он подчеркнул, что партия и сегодня продолжает борьбу за дело народовластия.

В завершение митинга состоялось торжественное вручение комсомольских и партийных билетов.
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