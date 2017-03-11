Мэрия рекомендовала филиалу «РЖД» привести в порядок переход у вокзала Пенза-I до 1 апреля Общество

Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Мэрия рекомендовала руководству Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» привести в порядок подземный переход у вокзала Пенза-I до 1 апреля. Об этом сообщил первый вице-мэр Сергей Волков.

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«До 1 апреля руководству филиала «РЖД», на балансе которого находится подземный переход, рекомендовано провести работы по асфальтировке входа в тоннель со стороны автовокзала и завершению укладки асфальтового покрытия в самом переходе», — сказал он по итогам проверки благоустройства, проведенной в субботу, 11 марта.

Сергей Волков добавил, что также предложено оформить входную группу, установить вывеску-указатели и привести в надлежащее состояние ограждения со стороны автовокзала.

Кроме того, руководству автовокзала рекомендовано вывезти мусор и убрать прошлогоднюю траву, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция подземного перехода у вокзала Пенза-I была завершена в конце декабря 2016 года. В рамках работ стены выложили новой плиткой, обустроили ливневую канализацию, на пол уложили асфальт.

В ходе объезда городских территорий 26 февраля 2017 года мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на разрушение асфальтового покрытия. Нарекания также вызвали недочеты в системе водоотведения, наличие мусора у входа и несанкционированных рекламных объявлений на ограждении со стороны автовокзала.