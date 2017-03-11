17:43:42 Суббота, 11 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэрия рекомендовала филиалу «РЖД» привести в порядок переход у вокзала Пенза-I до 1 апреля

15:52 | 11.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Мэрия рекомендовала руководству Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» привести в порядок подземный переход у вокзала Пенза-I до 1 апреля. Об этом сообщил первый вице-мэр Сергей Волков.

Мэрия рекомендовала филиалу «РЖД» привести в порядок переход у вокзала Пенза-I до 1 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До 1 апреля руководству филиала «РЖД», на балансе которого находится подземный переход, рекомендовано провести работы по асфальтировке входа в тоннель со стороны автовокзала и завершению укладки асфальтового покрытия в самом переходе», — сказал он по итогам проверки благоустройства, проведенной в субботу, 11 марта.

Сергей Волков добавил, что также предложено оформить входную группу, установить вывеску-указатели и привести в надлежащее состояние ограждения со стороны автовокзала.

Кроме того, руководству автовокзала рекомендовано вывезти мусор и убрать прошлогоднюю траву, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция подземного перехода у вокзала Пенза-I была завершена в конце декабря 2016 года. В рамках работ стены выложили новой плиткой, обустроили ливневую канализацию, на пол уложили асфальт.

В ходе объезда городских территорий 26 февраля 2017 года мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на разрушение асфальтового покрытия. Нарекания также вызвали недочеты в системе водоотведения, наличие мусора у входа и несанкционированных рекламных объявлений на ограждении со стороны автовокзала.
Актуальное
Читайте также
В Пензе жители двух домов на проспекте Победы выбрасывают мусор из окон Трое пензенцев принимают участие в сборе команды РФ по велоспорту-ВМХ
В Пензе 25 марта пройдет финал областного первенства по мини-футболу среди девушек В Пензе вор днем пытался вынести из магазина продукты на 16 тыс. рублей
У жителя Неверкинского района изъяли более 200 граммов марихуаны В Пензе проведут совещание из-за просадки дорожного полотна у ТЦ «Леруа Мерлен»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама