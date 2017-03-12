В Заречном на конкурс «Мой дом, мой двор» поступило более 50 заявок Общество

Заречный, 12 марта 2017. PenzaNews. Жители более 50 многоквартирных домов выразили готовность принять участие в конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор», прием заявок на который стартовал в Заречном Пензенской области 8 февраля и продлится до 31 марта.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в городском управлении общественных связей, среди подавших заявки — около 30% новичков.

Темой очередного конкурса является 60-летие города, которое будет отмечаться в 2018 году.

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Победители, как и в прошлом году, будут названы в трех номинациях — «Лучший цветник», «Лучший подъезд» и «Лучший балкон».

Муниципалитет окажет помощь жителям при реализации заявленных проектов, причем не только предоставлением грунта и посадочного материала, но и в проработке плана благоустройства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году проект города Заречного Пензенской области «Мой дом, мой двор» занял второе место в номинации «Создание комфортных условий проживания» по итогам всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Его победители были награждены в рамках международного инвестиционного форума в Сочи.