На создание комфортной городской среды в Пензе планируется потратить 165 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. 165 млн. рублей, как ожидается, будет направлено из федерального и регионального бюджетов на реализацию в Пензе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил вице-мэр Юрий Ильин во вторник, 7 марта.

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«Из них около 49 млн. рублей — на формирование общественных пространств, оставшаяся сумма — на благоустройство дворовых территорий. Цифры по 2018–2022 годам пока неизвестны», — уточнил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что если раньше программы благоустройства реализовывались по инициативе «сверху», то данный приоритетный проект предполагает обязательное общественное участие: дворы будут включать в него только по инициативе жителей.

«Основная задача, стоящая перед нами как перед муниципалитетом — привести в порядок практически все дворовые территории за 5 лет по минимальному перечню работ и услуг. Он включает в себя обустройство уличного освещения, замену асфальтового покрытия и бордюров, установку лавочек и урн. Проект призван организовать жителей, чтобы инициатива о благоустройстве исходила от них — и объем, и виды работ они определяют самостоятельно. Кроме этого — минимального — перечня, существует еще дополнительный. Это установка спортивных и детских площадок, обустройство парковок и так далее, но деньги на это будут выделяться при наличии инициативы собственников и их участии, скорее всего, финансовом», — отметил Юрий Ильин.

Он добавил, что объекты, благоустроенные в рамках проекта, должны быть переданы для содержания собственникам жилых помещений и той управляющей компании или ТСЖ, которые обслуживают этот многоквартирный дом.

Заместитель главы администрации Пензы пояснил, что отбор проектов будет осуществлять межведомственная комиссия, в состав которой войдут не только чиновники, но и представители политических партий, а также общественных организаций.

«Если территория отмежевана, то будем предоставлять средства тому юрлицу, которое обслуживает ее. Если эта территория муниципальная, если она неотмежевана, то это будет осуществляться через муниципальный заказ», — сказал собеседник агентства.

Говоря о примерных сроках реализации, Юрий Ильин сообщил, что до 15 марта должна быть принята региональная программа, затем будет опубликована муниципальная.

По его словам, прием заявок планируется осуществлять ориентировочно до 20 апреля.

«В середине мая, я думаю, мы определим победителей, конкретные объемы, дворы. После этого будут организованы конкурсные процедуры, чтобы примерно в июне работы начались. В течение лета мы эти проекты планируем реализовать», — отметил вице-мэр.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, как можно охарактеризовать взаимодействие общества и власти в сфере благоустройства, Юрий Ильин высказал мнение, что до полноценного партнерства стороны пока не дошли, однако в этой сфере уже есть положительный опыт.

В качестве примера он привел проведенный мэрией Пензы в 2016 году конкурс социальных инициатив, победителям которого была оказана грантовая поддержка в размере 6 млн. рублей.

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«Конкурс показал, что люди хотят и могут взаимодействовать с властью, вкладывать свои собственные средства в проекты благоустройства», — подчеркнул замглавы администрации города.

Он добавил, что реализованные в Пензе проекты достойны того, чтобы делиться опытом их реализации с другими городами.

«Я даже не знаю, почему мы не выступали [на семинаре в Казани, который проходил 6 и 7 марта]. Надо было, конечно, заявиться», — отметил собеседник агентства.

Подводя итог сказанному, Юрий Ильин обратил внимание на то, что проект «Формирование комфортной городской среды», который будет реализован в масштабах страны, даст шанс всем инициативным жителям получить хорошую финансовую поддержку на реализацию задуманного и внести свой вклад в развитие муниципалитета.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Срок реализации — с ноября 2016 года по февраль 2021 года.

Проект предусматривает более активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ по благоустройству.

Так, субъекты РФ и муниципалитеты численностью от 1 тыс. человек должны принять новые правила благоустройства, предусматривающие в том числе учет мнения граждан при формировании таких программ. Также они должны утвердить механизм поддержки мероприятий, инициированных гражданами, и финансовое участие населения и организаций в их реализации. Кроме того, необходимо предусмотреть инструменты общественного контроля.

В 2017 году на реализацию проекта из федерального бюджета планируется направить 20 млрд. рублей на благоустройство и 500 млн. рублей на парки. С учетом средств регионов общая сумма составит 27,2 млрд. рублей.