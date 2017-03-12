Около 170 тыс. рублей собрано на фестиваль «Витамин науки» в Пензе Общество

Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. 166 тыс. 500 рублей пожертвований собрано на фестиваль «Витамин науки», который впервые пройдет на базе дома молодежи в Пензе в выходные дни, 25 и 26 марта.

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Свой вклад в организацию предстоящего мероприятия внесли как организации, так и физические лица. Сбор средств продолжается.

Сейчас организаторы работают над программой фестиваля, которая, как ожидается, будет обнародована в ближайшее время.

«Витамин науки» предусматривает работу 20 тематических площадок по различным направлениям, в числе которых математика, биология, физика, астрономия, химия, экология, палеонтология, история и другие.

В частности, жителей и гостей города ждут лекции на темы: «Как изучение языков влияет на мозг?», «Языки животных и язык человека», «Молекулярная палеонтология», «Когда Пенза была морем» и другие.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сбор средств, которые будут направлены на организацию фестиваля, ведет пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз». Участие в мероприятии является бесплатным.