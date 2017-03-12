«ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности Общество

Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. ООО «ВолгаИнтерМедиа» — учредитель независимого информационного агентства «PenzaNews» — опровергает лживую информацию, систематически распространяемую одним из СМИ в отношении ее деятельности.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Руководство «ВолгаИнтерМедиа» информирует, что сотрудники правоохранительных органов никогда не проводили никаких обысков в офисе компании за все время ее 10-летней успешной работы на рынке информации Пензы и Пензенской области.

Ни президент ООО «ВолгаИнтерМедиа» Иван Маликов, ни главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин, ни рядовые работники медиаструктуры никогда не привлекались к уголовной ответственности, каких-либо уголовных дел в отношении них никогда не возбуждалось, никакого следствия не велось.

Легализацией — отмыванием — денежных средств или иного имущества, якобы приобретенных преступным путем, никто из вышеперечисленных лиц никогда не занимался.

Финансово-хозяйственная деятельность ООО «ВолгаИнтерМедиа» является законной, открытой и прозрачной. Все налоги и сборы компания оплачивает своевременно и в полном объеме. Претензий со стороны фискальных налоговых органов нет. Задержек выплаты заработной платы работникам в течение 10 лет никогда не было.

Сотрудники правоохранительных органов не изымали и не могли изъять из офиса ООО «ВолгаИнтерМедиа» якобы «черную бухгалтерию», поскольку она никогда в компании не велась.

В ходе проверки, проведенной в декабре 2016 года по заявлению бывшего сотрудника ФСБ на пенсии, полицейские из ОЭБиПК забрали личные записи президента ООО «ВолгаИнтерМедиа» Ивана Маликова в момент его отсутствия на рабочем месте. Данные записи не относятся к бухгалтерским документам и тем более не являются «черной бухгалтерией».

В целях проведения объективной проверки руководством ООО «ВолгаИнтерМедиа» сотрудникам полиции по их запросу были добровольно предоставлены все запрашиваемые бухгалтерские документы, а также вся информация по выплате зарплат, налогов и сборов. Кроме того, были даны соответствующие пояснения как руководителем компании, так и ее сотрудниками, в том числе бывшими.

По имеющимся сведениям, проверка закончена. Ее материалы также исследовались сотрудниками следственного управления СКР по Пензенской области. Оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» в крупном или особо крупном размере, о чем, видимо, мечтал заявитель-пенсионер, нет.

Компания «ВолгаИнтерМедиа» рассматривает серию откровенно лживых публикаций в СМИ в отношении нее, ИА «PenzaNews» и работников как попытку нанести экономический и репутационный ущерб, создать негативное информационное поле.

ООО «ВолгаИнтерМедиа» оставляют за собой право обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов.

В свою очередь ИА «PenzaNews» призывает СМИ, допускающее систематическое распространение лживой информации, строго руководствоваться в своей работе законом «О СМИ» и общепринятыми этическими нормами.