Павел Полосин обозначил проблемы и тренды региональной журналистики Общество

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин принял участие в работе фокус-группы по проблемам журналистики Пензенской области, которая состоялась в офисе фонда местного сообщества «Гражданский Союз» вечером в пятницу, 10 марта.

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В состав экспертной группы также вошли представители нескольких СМИ, в том числе Татьяна Котина (радиостанция «Эхо Пензы»), Евгений Малышев (газета «Улица Московская»), Максим Денисов (портал «Пенза-Онлайн») и Юлия Измайлова (газета «Молодой ленинец»).

Каждый из присутствовавших назвал тренды и проблемы в сфере СМИ, а также дал свои рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности журналистов.

Так, в частности, Павел Полосин высказал экспертное мнение о том, что в 2016 году в интернет-пространстве, формируемом сетевыми СМИ Пензенской области, существенно увеличилась доля непроверенной, недостоверной, а зачастую откровенно лживой информации с явно негативным оттенком.

«Такая информация при ее распространении в ряде случаев не отвечает не только требованиям закона «О СМИ», принципам честной и объективной журналистики, но и даже самой простой общечеловеческой этике, деловым обычаям, субординации», — отметил он.

Павел Полосин предположил, что главной целью подобных публикаций является не удовлетворение реальной потребности общества в информации по конкретной теме, а формирование определенного мнения о том или ином событии, человеке или организации.

«Как правило, такие публикации не имеют даже подписи. Авторы анонимны, как и «эксперты», «аналитики», «обозреватели», которые становятся «героями» статей. […] Прикрываясь свободой слова, за которую шла борьба в начале 1990-х, некоторые СМИ стали напрочь забывать о своей роли в обществе и об ответственности перед социумом; руководствоваться принципом вседозволенности в интернете; терять связь с реальностью», — сказал он, пояснив, что нередко авторы статей пытаются создать «параллельную реальность», которая основана на лживых фактах и оценках событий.

По мнению главного редактора ИА «PenzaNews», это может быть связано с тем, что некоторые СМИ учреждены людьми, далекими от журналистики — например, теми, кто считает, что масс-медиа должны стоять на страже их бизнес-интересов, удовлетворять политические или личные амбиции, быть «рупором» для донесения их позиции до власти.

«То есть изначально такими собственниками подменяются основные цели и задачи СМИ. Они призваны служить не обществу, а им лично», — пояснил Павел Полосин, добавив, что под эти условия вынуждены подстраиваться сотрудники редакций, которые начинают отказываться от общепринятых правил — хотя бы по элементарной проверке передаваемой в СМИ информации.

«Они стараются задать якобы «новые стандарты» в работе журналиста, стараются «убедить» свою аудиторию и окружающих в том, что именно сообщаемая ими информация является истиной в последней инстанции, что ее объем достаточный, что она не подлежит уточнению, дополнению, а в некоторых случаях и осмыслению. В приоритет ставится скорость и количество, а не качество и всесторонность», — отметил эксперт.

Он также высказал мнение, что скорость передачи информации в интернете увеличилась в первую очередь за счет социальных сетей.

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«Складывается ощущение, что некоторые СМИ ставят своей целью попытаться «переписать» к себе на сайт все, что люди запостили в соцсетях. Конвергенция СМИ и СМК [средств массовой коммуникации] неизбежна, она уже идет много лет. Однако раньше соцсети были источником информации о событиях для СМИ, а сейчас такие «журналисты» пытаются выдать посты [в соцсетях] за новости. Это в корне неверно», — сказал Павел Полосин, напомнив, что любая выдаваемая в СМИ информация должна быть проверенной и достоверной.

По его словам, из-за этого безудержного стремления, нередко балансирующего на грани абсурда, возникает проблема, связанная с соблюдением авторских прав тех, кто производит такой контент.

«Есть веские основания предполагать, что лишь очень небольшое количество журналистов сетевых СМИ обращаются напрямую к правообладателям материалов, размещенных в социальных сетях, с вопросом о разрешении их использования на своих сайтах. Отсутствие такого разрешения в совокупности с другими факторами может привести к судебным искам. Яркий тому пример — иск блогера Ильи Варламова к ООО «РА «Экспресс», — сказал главный редактор ИА «PenzaNews».

По словам Павла Полосина, из всего этого можно сделать вывод о том, что целый ряд представителей сетевых СМИ начал скатываться к элементам так называемой «гонзо-журналистики», где нет каких-либо установленных правил, форма зачастую не соответствует содержанию, а информация и дезинформация настолько тесно переплетаются друг с другом, что отличить правду от лжи обычному человеку становится просто невозможно.

«Ситуацию усугубляют ссылки в новых материалах на старые, их количество возрастает, создавая своеобразный «снежный ком». Учитывая, что никто не берет на себя смелость опровергнуть распространяемую ложь, ее количество ежедневно лишь увеличивается. Такие «журналисты» ощущают свою безнаказанность. Люди же — не сразу, может быть — чувствуют себя одураченными. Из-за подобных горе-журналистов доверие к интернет-СМИ в целом падает», — пояснил эксперт.

Вместе с тем Павел Полосин особо подчеркнул, что подавляющее большинство традиционных СМИ в Пензенской области — телеканалы, радиостанции и газеты — производили и производят преимущественно качественный контент, направленный именно на удовлетворение информационных потребностей общества.

Кроме того, главный редактор ИА «PenzaNews» высказал мнение, что рынок информации и СМИ в Пензенской области сейчас перенасыщен, и в связи с этим стали появляться новые тренды, о которых раньше рекламодатели не говорили.

«По нашим оценкам, количество сайтов, которые так или иначе занимаются производством новостной информации, составляет около 50. В этих условиях заметен явный демпинг молодых игроков рынка, которые играют на «падение» перед рекламодателями. Часть таких «журналистов», судя по поступающей нам информации, требующей тщательной проверки и анализа, наряду с демпингом, пытаются в некотором роде «шантажировать» руководителей компаний, в том числе очень уважаемых, как нам сообщают, заявляя им о том, что если те не будут заказывать у них платные материалы, то они будут публиковать негатив про их фирмы и них самих. Сначала — в социальных сетях, где можно такой негатив показать клиенту, а потом удалить, а затем — и на сайте, который зарегистрирован как СМИ. Подобное поведение «журналистов», если оно, конечно, имеет место быть, не только некорректно, но и содержит признаки уголовного преступления по ст. 163 УК РФ «Вымогательство», — сказал Павел Полосин.

В качестве трудностей, с которыми пришлось столкнуться ИА «PenzaNews» в 2016 году, руководитель редакции назвал дезинформацию, безуспешные попытки нанести репутационный и экономический ущерб, в том числе с привлечением правоохранительных органов, проблемы в получении информации от органов власти в 7-дневный срок и другие.

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Говоря о рекомендациях, которые можно было бы реализовать для улучшения ситуации в сфере СМИ, Павел Полосин высказал мысль о том, что власть и общество, а также профессиональные журналисты должны больше акцентировать внимание на слове «Ответственность», а не «Свобода», строго руководствоваться в своей работе законом «О СМИ» и общепринятыми этическими нормами.

Кроме того, по его словам, вполне реально создать региональный совет по этике, на котором можно было бы рассматривать не только журналистские публикации по резонансным событиям, но и поведение их авторов и «героев», а также любых должностных лиц, не связанных со СМИ, в том числе чиновников и депутатов. В состав совета, который должен регулярно обновляться и не иметь прямого отношения к власти, могли бы войти представители всех сфер общественной жизни. Задачами гражданского объединения должны являться мониторинг информационного пространства, принятие совместных заявлений по выявленным проблемам, формирование рекомендаций по их решению.

Помимо этого, Павел Полосин поделился мнением о том, что на законодательном уровне необходимо вводить административную ответственность за распространение дезинформации и непроверенной информации в сетевых СМИ и по аналогии со ст. 57 закона «О СМИ» перечень конкретных случаев, когда редакция должна освобождаться от нее.

Вместе с тем главный редактор ИА «PenzaNews» выразил уверенность в том, что необходимо упрощать процедуру фиксации информации на интернет-порталах, наделив соответствующими функциями Роскомнадзор.

«Если будет реализован принцип, что все, что опубликовано в сети на сайтах СМИ, [может быть оперативно] зафиксировано [по запросу любого заявителя], то количество непроверенной и лживой информации уменьшится. Станет выгоднее информацию проверить, уточнить, дополнить, чем выдать то, что сможет попасть под дезинформацию и нанести ущерб редакции СМИ. Исключения должны быть сделаны для комментариев к новостям и статьям, поскольку их оставляют пользователи. В отношении них должен применяться принцип — не наказать, а устранить правонарушение [в течение короткого времени]», — пояснил Павел Полосин.

В завершение своего выступления в рамках фокус-группы он также заявил, что считает актуальным введение дифференцированных налоговых преференций для сетевых СМИ, которые должны зависеть от «возраста» и проводимой информполитики.

«Речь, разумеется, не идет о государственных или рекламных СМИ. Вполне можно разработать критерии для средств массовой информации — как и для любой госпрограммы, при достижении которых учредитель получит налоговые преференции. Но они должны быть существенны, чтобы потеря этих льгот заставляла задумываться об изменении информационной политики», — добавил главный редактор ИА «PenzaNews».

Павел Полосин напомнил, что ранее уже поднимал вопрос о налоговых преференциях для СМИ в ходе обсуждения с коллегами на медиафорумах ОНФ.

Ожидается, что результаты работы фокус-группы будут включены в отчет о состоянии гражданского общества Пензенской области за 2016 год.