Мэр Пензы проверил, как ведется ремонт дорог в воскресный день Общество

Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин лично проверили, как осуществляется ремонт улично-дорожной сети в выходной для большинства жителей областного центра день.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, бригады МУП «Пензадормост» ведут работы с помощью кохера Hydrog KA 4400, который был приобретен в лизинг, на проезде и улице Байдукова — от Гагарина до Литвинова.

Также ремонт дорог в Пензе в воскресенье осуществляется на улицах Тиражной, Совхозной, Рябова, Бийской, Ростовской и Колышлейской.

В рамках гарантийных обязательств ООО «Жилдорсервис» устраняет дефекты дорожного полотна на улице Маршала Крылова.