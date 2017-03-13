14:07:08 Понедельник, 13 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

В Пензе организован сбор крышек от бутылок с лимонадом в поддержку проекта «Дом Вероники»

12:07 | 13.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Социально-экологическая акция «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники» стартовала в Пензенской области.

В Пензе организован сбор крышек от бутылок с лимонадом в поддержку проекта «Дом Вероники»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее рамках предлагается собрать максимально возможное количество крышек от пластиковых бутылок и принести их в ближайшую школу 28 и 29 апреля.

Затем они будут отправлены на переработку, а вырученные средства передадут на строительство центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

В числе первых эту инициативу поддержал губернатор Иван Белозерцев.

«Наша молодежь предложила провести социально-экологическую акцию «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники». Идею всецело поддерживаю», — написал он в своем «Твиттере».

По словам главы региона, «то, что кажется ненужным одному, может быть очень полезно другому».
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области оштрафована ударившая соседку обломком бетона пенсионерка Мэр Пензы поздравил Александра Самокутяева с днем рождения
В Пензенской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!» В Пензенской области за три дня на пьяной езде попались более 50 водителей
В Пензе прокуратура требует заблокировать сайт с информацией об изготовлении взрывчатки В Кузнецке пройдет фотоконкурс «Великий пост»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама