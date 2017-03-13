В Пензе организован сбор крышек от бутылок с лимонадом в поддержку проекта «Дом Вероники» Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Социально-экологическая акция «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники» стартовала в Пензенской области.

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В ее рамках предлагается собрать максимально возможное количество крышек от пластиковых бутылок и принести их в ближайшую школу 28 и 29 апреля.

Затем они будут отправлены на переработку, а вырученные средства передадут на строительство центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

В числе первых эту инициативу поддержал губернатор Иван Белозерцев.

«Наша молодежь предложила провести социально-экологическую акцию «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники». Идею всецело поддерживаю», — написал он в своем «Твиттере».

Наша молодежь предложила провести социально-экологическую акцию "Миллион добрых крышечек для Дома вероники".Идею всецело поддерживаю. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) March 13, 2017

По словам главы региона, «то, что кажется ненужным одному, может быть очень полезно другому».