Строительство «Дома Вероники» в Пензе завершено на 70% Общество

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Строительство центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в Пензе завершено на 70%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова в четверг, 9 марта.

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По ее словам, на первом этаже рабочие приступили к заливке полов, а в самой большой комнате, где будут располагаться кухонная зона и электрокамин, выполняется финишная стяжка.

«У нас была идея создания отдельно каминного зала, но, посоветовавшись с ребятами, мы приняли решение, что не будем дробить [одно помещение на два], потому что все равно они все будут находиться там, где еда», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что так как это решение было принято в процессе стройки, пришлось заложить один дверной проем.

«В той комнате, где планировалось сделать каминный зал, будет комната для реабилитации», — пояснила инициатор строительства «Дома Вероники».

Мария Львова-Белова уточнила, что на втором этаже, где будет располагаться хостел, выполнена финишная стяжка полов, рабочие приступили к установке радиаторов отопления.

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Она отметила, что уже закуплены обои для жилых комнат, в ближайшее время планируется приобрести около 500 кв. метров плитки.

«Для завершения строительства нам нужно около 5 млн. рублей, из них не хватает порядка 3 млн., но нам обещал оказать помощь губернатор [Пензенской области Иван Белозерцев]», — добавила Мария Львова-Белова.

Открытие центра намечено на 1 июня.

Проект «Дом Вероники» предусматривает создание пространства для стационарного проживания 10 человек — выпускников нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками.

Строительство ведется в микрорайоне Веселовка города Пензы по адресу: улица Пермская, 2А, около церкви введения во храм Пресвятой Богородицы. 15 апреля 2016 года в ознаменование начала возведения здания были посажены первые три дерева на месте терапевтического сада, который станет частью активного пансиона.



Предполагается, что на втором этаже будет оборудован хостел для семей с детьми-инвалидами, гостей Пензы, где будут работать сами жители «Дома Вероники».

В центре намечено осуществлять сопровождаемое проживание инвалидов, их обучение и трудоустройство.

Строительство и отделочные работы выполняются на средства грантов и деньги, которые жертвуют организации и неравнодушные люди.