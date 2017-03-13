Пензенский интернет-магазин объявил о распродаже кроватей Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Интернет-магазин Penza-matras.ru объявил о старте распродажи кроватей в Пензе, в рамках которой снижены цены на некоторые модели.

Фото: Penza-matras.ru

Уточнить ассортимент продукции, которую предлагается купить на выгодных условиях, можно в соответствующем разделе.

Выбрать из множества вариантов подходящий поможет удобный поиск: у клиента есть возможность задать ценовой диапазон, размер кровати, материал изготовления, а также обязательные характеристики, например, наличие подъемного механизма. Кроме того, покупатель может выбрать определенного производителя, что значительно сузит поиск.

Для тех, кто выбирает кровать впервые и не знает, на что нужно обратить внимание, на сайте интернет-магазина даются простые рекомендации.

В частности, специалисты советуют определиться с изголовьем, которое бывает классическим или модернизированным. Также необходимо учитывать материал, из которого выполнен каркас. Наиболее надежными считаются дерево или металл. Кровати из ДСП относятся к эконом-сегменту: они не отличаются долговечностью.

Другим важным фактором при выборе кровати является экологичность. Каждый производитель имеет сертификаты и другие документы на материалы, из которых она произведена.

Если в привычных торговых залах зачастую представлено всего несколько моделей из-за ограниченности площадей, то на сайте, как правило, более богатый выбор. Интернет-магазин реализует различные кровати в Пензе интересных форм для любого интерьера — овальные, круглые, квадратные и прямоугольные.

При желании можно выбрать модель с ортопедическим основанием — ламелями, которые стоят самостоятельно на нескольких ножках или крепятся к основанию кровати. Также представлены варианты со съемными царгами, когда есть возможность заменить обивку.

Помимо этого, интернет-магазин предлагает широкий ассортимент матрасов, подушек и решеток. Действует система скидок. Для всех моделей предусмотрена бесплатная доставка по Пензе.