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Вывески на улице Московской в Пензе проверят на соответствие требованиям

20:15 | 13.03.2017 | Общество

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Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Проверка соответствия информационных табличек и вывесок, размещенных на фасадах зданий на улице Московской в Пензе, новым требованиям будет организована на следующей неделе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в понедельник, 13 марта.

Вывески на улице Московской в Пензе проверят на соответствие требованиям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы предупредите собственников. Они ведь до 1 января 2017 года должны были очистить фасады, а сейчас март», — сказал он, обращаясь к директору МКУ «Рекламная служба города Пензы» Алексею Никулину.

«Нарушители будут строго наказаны», — добавил мэр.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 1 января 2017 года вступило в силу решение городской думы в части содержания информационных вывесок и конструкций, которые теперь должны размещаться в соответствии с правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в Пензе.

Запрещается размещение информационных конструкций на архитектурных элементах фасадов, на лоджиях и балконах, в оконных проемах, на расстоянии ближе двух метров от мемориальных досок.

Также не разрешается устанавливать рекламные конструкции, перекрывающие указатели наименований улиц и номеров домов, на ограждающих элементах.
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