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Архитекторы подготовили проект лестницы, которая будет вести от собора к улице Кирова

20:30 | 13.03.2017 | Общество

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Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Архитекторы разработали проект лестницы, которая должна вести от восстанавливаемого в Пензе Спасского кафедрального собора к улице Кирова, где находятся смотровая площадка и памятник Первопоселенцу. Об этом губернатор Иван Белозерцев сообщил участникам выездного совещания, состоявшегося на стройплощадке храма в понедельник, 13 марта.

Памятник Первопоселенцу в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, он уже ознакомился с проектом.

В ходе обсуждения других вопросов, касающихся облика города, Иван Белозерцев призвал вернуться к идее оформления стены на улице Кирова — вдоль Троицкого женского монастыря — видами Пензы с внешней подсветкой, сообщает пресс-служба областного правительства.
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