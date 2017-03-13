Архитекторы подготовили проект лестницы, которая будет вести от собора к улице Кирова Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Архитекторы разработали проект лестницы, которая должна вести от восстанавливаемого в Пензе Спасского кафедрального собора к улице Кирова, где находятся смотровая площадка и памятник Первопоселенцу. Об этом губернатор Иван Белозерцев сообщил участникам выездного совещания, состоявшегося на стройплощадке храма в понедельник, 13 марта.

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По его словам, он уже ознакомился с проектом.

В ходе обсуждения других вопросов, касающихся облика города, Иван Белозерцев призвал вернуться к идее оформления стены на улице Кирова — вдоль Троицкого женского монастыря — видами Пензы с внешней подсветкой, сообщает пресс-служба областного правительства.