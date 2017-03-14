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В Пензе предприниматель не смог обжаловать штраф за переполненную маршрутку

12:22 | 14.03.2017 | Общество

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Пензенский облсуд оставил без изменения постановление судьи Пачелмского районного суда, которым индивидуальный предприниматель признан виновным в нарушении норм предельной вместимости маршрутного такси.

В Пензе предприниматель не смог обжаловать штраф за переполненную маршрутку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«7 декабря 2016 года в 8.35 минут в Пензе на улице Овощной в ходе проведения рейдового мероприятия был проверен микроавтобус, следовавший по регулярному маршруту №80. В результате установлено превышение нормы вместимости на 7 человек», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, предприниматель не признал вину, сославшись на то, что контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров осуществляют водитель и инженер по безопасности дорожного движения, а сам он надлежащим образом выполнил свои обязанности.

«Суд счел вину нарушителя доказанной в полном объеме и назначил ему штраф в 37,5 тыс. рублей», — отметила собеседница агентства.

Наталья Быченкова пояснила, что назначенная сумма меньше минимального предусмотренного соответствующей статьей размера штрафа, поскольку суд учел материальное положение предпринимателя и отсутствие тяжких последствий правонарушения.

«Постановление вступило в законную силу», — резюмировала она.
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