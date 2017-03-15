Под Пензой бывший начальник соцуправления осуждена за фиктивное трудоустройство знакомой Общество

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно назначено бывшему начальнику управления социальной защиты населения администрации Пензенского района Пензенской области, которая признана судом виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

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«С мая по август 2016 года женщина фиктивно трудоустроила знакомую на должность инспектора по социальной защите семьи, материнства и детства и работе с неблагополучными семьями, безнадзорными и беспризорными детьми. После этого, зная, что фактически в данном учреждении наемная работница свои обязанности не исполняет, начальник управления ежемесячно незаконно получала вместо нее зарплату и премиальные выплаты, присваивая их», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что в результате незаконных действий женщина завладела деньгами в сумме более 27 тыс. рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.