В Пензенской области есть проблемы с выдворением иностранных граждан — Евгений Пазечко Общество

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Проблемы, связанные с финансированием мероприятий по выдворению иностранных граждан за пределы России, фиксируются в Пензенской области. Об этом сообщил руководитель управления ФССП РФ – главный судебный пристав региона Евгений Пазечко.

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«При реализации управлением задач по принудительному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации имелись проблемы, связанные с отсутствием на протяжении 2016 года достаточного финансирования мероприятий по их выдворению», — сказал он, выступая на коллегии ведомства в среду, 15 марта.

Евгений Пазечко отметил, что количество людей, депортированных из Пензенской области за пределы страны в 2016 году, составило 178 человек.

«Несмотря на то, что количество [выдворяемых] иностранных граждан практически снизилось в два раза, сумма, затраченная на их выдворение осталась практически на прежнем уровне», — сказал он.