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Взыскание алиментов должно быть приоритетом для пензенских приставов — Валерий Савин

13:03 | 15.03.2017 | Общество

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Взыскание алиментов должно стать приоритетной задачей для сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области. Такое мнение высказал вице-губернатор Валерий Савин, выступая на коллегии ведомства в среду, 15 марта.

Взыскание алиментов должно быть приоритетом для пензенских приставов — Валерий Савин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Особое внимание следует уделить защите прав детей. […] Одним из приоритетных направлений в деятельности службы судебных приставов должно стать взыскание алиментных платежей. Это не только ваша профессиональная, но и нравственная обязанность», — сказал он.

Вице-губернатор отметил, что алименты не получает более половины детей из неполных семей из-за уклонения родителей от этой обязанности.

«С сожалением приходится констатировать, что данные по исполнительному производству о взыскании алиментов не имеют тенденции к снижению», — добавил Валерий Савин.
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