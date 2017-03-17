В Пензе состоялось дефиле школьной формы местного производства Общество

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Компании, входящие в пензенский кластер легкой промышленности «Легпром», представили школьную форму для мальчиков и девочек, а также верхнюю одежду и изготовленную по индивидуальным меркам обувь в рамках общегородского родительского собрания, состоявшегося в центре культуры и досуга вечером в минувший четверг, 16 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Помимо родителей школьников, с экспозицией ознакомились представители власти — вице-губернатор Валерий Савин, заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

Они пообщались с участниками кластера, расспросили их о производстве и поинтересовались ценами.

Представленная продукция в основном отличалась доступностью. Так, можно было увидеть демисезонное детское пальто стоимостью 2 тыс. 200 рублей и куртки дешевле 2 тыс. рублей.

Сшитые в Пензе сарафаны для девочек предлагаются по цене около 1 тыс. 800 рублей. Например, за эти деньги можно приобрести любую модель вне зависимости от размера и используемой ткани от производителя школьной формы «Алекс-М», которая также выставила на презентации юбки по 1 тыс. рублей и жакеты по 1 тыс. 900 рублей. Пиджак и брюки для мальчика можно приобрести за 2 тыс. 900 рублей.

По словам производителей, при изготовлении одежды для детей они используют различные ткани, но всегда учитывают условия, при которых она будет носиться.

Например, индивидуальный предприниматель Ольга Прокопьева пояснила, что закупает ткани для школьной формы в Белоруссии, где они отличаются высоким качеством.

«Форма должна соответствовать определенным нормам, потому что дети находятся в ней практически весь день, а, значит, она должна дышать. Полиэстера в составе формы должно быть не больше 35%, остальное — это либо шерсть для более жесткой и плотной одежды, либо вискоза для мягкой и легкой», — пояснила она корреспонденту ИА «PenzaNews».

После осмотра экспозиции, организованной при содействии АО «Центр кластерного развития», участники мероприятия переместились в зрительный зал, где воспитанники театра моды Ольги Букиной продемонстрировали образцы одежды для школьников разного возраста.

В частности, на сцене можно было увидеть модели от компаний «Creative», «Grow», «Ilves», «Fifland», «Симфония стиля» и «Алекс-М». Обувь, в которой на сцену выходили юные модели, была создана в ателье «Альфа».

Когда на сцену выходили самые юные участники показа — дети в возрасте 4–5 лет, наблюдавшие за дефиле женщины, которые составили большинство пришедших, не могли сдержать возгласов умиления.

После окончания демонстрации школьной формы к родителям и педагогам обратился Валерий Савин, который высказал мнение, что воспитание осуществляется в том числе через внешний облик детей.

Вице-губернатор отметил, что пензенская школьная форма позволяет учащимся выглядеть достойно.

«Проходя сегодня по выставке-презентации, мы убедились в том, что эти товары востребованы не только на рынке города Пензы и Пензенской области — они расходятся далеко за пределами нашего региона», — сказал он, уточнив, что примерно 70% продукции реализуется в другие субъектах РФ.

«Это говорит о том, что у нас в области работают профессионалы», — подчеркнул Валерий Савин.

После этого началось родительское собрание, которое открыл начальник управления образования города Юрий Голодяев. Он познакомил собравшихся с основными направлениями работы по выявлению и поддержке талантливых детей.