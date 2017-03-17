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В Пензе в рамках учений обезвредили террористическую группировку

11:59 | 17.03.2017 | Общество

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Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Масштабные антитеррористические учения проведены в Пензе под руководством Оперативного штаба в минувший четверг, 16 марта.

В Пензе в рамках учений обезвредили террористическую группировку

Фото пресс-службы Оперативного штаба в Пензенской области

По сценарию, в целях устрашения общественности группа неизвестных лиц совершила вооруженный налет на отель «Heliopark Residence», в результате которого погибли три работника учреждения. Бандиты скрылись на автомобиле.

В дальнейшем диверсионно-террористическая группа совершила вооруженное нападение на здание вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе столкновения погибли два сотрудника и трое получили ранения разной степени тяжести.

Фото пресс-службы Оперативного штаба в Пензенской области

Преступники скрылись на автомобиле «Lada Priora», а на объектах нападения возникли очаги возгорания.

На место происшествия прибыли поднятые по тревоге подразделения группировки Оперативного штаба в Пензенской области, а также специалисты пожарно-спасательного центра и медицины катастроф.

Фото пресс-службы Оперативного штаба в Пензенской области

Решением руководителя Оперативного штаба по улицам Славы, Урицкого, Либерсона, Кирова и Славы был введен режим контртеррористической операции, и проведена эвакуация населения.

В процессе отработки учебных заданий также осуществлены практические мероприятия по ликвидации последствий, вызванных условным подрывом аммиачной установки пивоваренного завода «Самко».

В результате оперативно-разыскных и боевых мероприятий члены диверсионно-террористической группировки были выявлены и обезврежены. При задержании преступников никто не пострадал.

Фото пресс-службы Оперативного штаба в Пензенской области

«В результате учений совершенствовались практические навыки взаимодействия силовых структур региона, а также сотрудников, привлекаемых для участия в антитеррористических операциях. Учения позволили оценить готовность правоохранительных органов, экстренных служб региона, персонала отеля действовать в случае возникновения угроз безопасности подобного рода. Отрабатывались практические мероприятия по розыску и обезвреживанию диверсионно-террористической группы», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе Оперативного штаба в Пензенской области.
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