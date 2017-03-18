Отдел судебных приставов по Земетчинскому и Вадинскому районам признан лучшим в области Общество

Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Отдел судебных приставов по Земетчинскому и Вадинскому районам победил в конкурсе «Лучшее структурное подразделение УФССП России по Пензенской области» по итогам работы в 2016 году.

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«Коллектив был признан лучшим не случайно. Возглавляемый с 2006 года начальником отдела — старшим судебным приставом Александром Володиным отдел неоднократно в 2011 и 2014 годах занимал первое место. Умение сплотить коллектив, сделать атмосферу в нем не только работоспособной, но и дружеской — огромная работа начальника», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что за период работы в управлении ФССП России по Пензенской области Алексадр Володин был удостоен медали ведомства «За службу III степени» в 2010 году, благодарности директора ФССП России в 2011 году и благодарности министерства юстиции РФ в 2014 году.

По ее словам, за звание лучшего боролось 31 подразделение.