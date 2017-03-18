В Пензе пройдут Малышкинские чтения Общество

Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Малышкинские чтения «Чуткий автор ломкого времени» пройдут в литературном музее Пензы в предстоящий вторник, 21 марта.

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Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рождения уроженца Мокшанского уезда, писателя Александра Малышкина.

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Предполагается, что также в рамках чтений состоится открытие выставки «Воспевая родные края…», которая будет посвящена жизни и творчеству писателя.

Как сообщается на сайте литературного музея Пензы, на Малышкинских чтениях в 2002 году, которые были посвящены 110-летию со дня рождения писателя, родословная Александра Малышкина, составленная его дальним родственником Валерием Малышкиным, стала сенсацией.

Малышкин Александр Георгиевич родился 9 марта 1892 года в селе Богородском Мокшанского уезда Пензенской губернии.

В 1916 году окончил филологический факультет Петроградского университета.

В 1913–1915 годах написал реалистические рассказы об уездной жизни, которые были опубликованы в журналах «Современный мир», «Наша заря», «Весь мир», «Свободный журнал».

После окончания университета был призван в армию, досрочно произведен в прапорщики и направлен в Севастополь в действующий Черноморский флот.

С 1918–1920 годы участвовал в Гражданской войне на Восточном, Туркестанском и Южном фронтах, принимал участие в операциях по овладению Крымом.

Входил в литературную организацию «Перевал». Был одним из руководителей Всерососсийского союза советских писателей, членом редколлегии журнала «Новый мир».

В 1923 году повесть «Падение Даира» принесла писателю известность.

В конце января 1938 года писатель приезжал в Пензу для сбора материалов «о новой индустриальной Пензе», собирался написать для местного театра пьесу.

3 августа 1938 года пришло сообщение о его смерти.

В 1950 году в Пензе был издан его сборник «Рассказы, очерки, киносценарии»