В Пензе почтили память Виктора Илюхина Общество

Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Пензенские коммунисты возложили цветы к мемориальной доске бывшему депутату Госдумы РФ, известному российскому оппозиционному политику Виктору Илюхину, установленной на доме №160 на улице Суворова, где он жил со своей семьей.

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Участниками памятного мероприятия, приуроченного к шестой годовщине со дня смерти народного избранника, стали его соратники, а также представители молодого поколения.

«Символично, что 1 марта, в день рождения Виктора Ивановича Илюхина, погода была ясной и солнечной, а 19 марта, в годовщину его смерти, пасмурной», — отметили в пресс-службе пензенского обкома КПРФ.

Илюхин Виктор Иванович родился в селе Сосновка Пензенской области 1 марта 1949 года.

В 1971 году окончил Саратовский юридический институт. Трудовую деятельность начал грузчиком в Кузнецком леспромхозе. Одновременно с обучением в институте работал следователем в Пензенском районном отделе внутренних дел.

После окончания института им. Д.И. Курского по специальности юрист-правовед («Правоведение») отслужил год срочной службы в Военно-морском флоте на плавбазе подводных лодок Тихоокеанского флота.

С 1975 года работал следователем в районной прокуратуре, следователем Пензенской областной прокуратуры, заместителем начальника следственного отдела, начальником отдела, заместителем прокурора Пензенской области.

В 1978 году Виктор Илюхин вступил в КПСС.

В 1984–1986 гг. занимал пост заместителя прокурора Пензенской области. В 1986–1989 гг. работал в генеральной прокуратуре СССР заместителем начальника главного следственного управления. Принимал участие в расследованиях преступлений военных преступников-нацистов. Работал в «горячих» точках страны, возглавлял спецгруппы по расследованию обстоятельств событий в Нагорном Карабахе, Армении, Азербайджане, Фергане, Приднестровье и Грузии.

В августе 1989 года Виктор Илюхин был назначен начальником управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности.

4 ноября 1991 года возбудил против президента СССР Михаила Горбачева уголовное дело по статье 64 Уголовного Кодекса РСФСР («Измена Родине») в связи с нарушением клятвы и Конституции СССР. Через два дня был уволен из Прокуратуры СССР. После ухода из прокуратуры Виктор Илюхин работал обозревателем газеты «Правда», был заведующим правовым отделом издания.

В 1993–1994 гг. был сопредседателем Фронта национального спасения. В сентябре–октябре 1993 года Виктор Илюхин принял участие в событиях, связанных с противостоянием между советской властью и президентом России.

После того как, согласно указу Бориса Ельцина, были распущены Верховный Совет и Съезд народных депутатов РСФСР, Виктор Илюхин собранием народных депутатов, именовавшим себя Х съездом, был назначен прокурором и возбудил уголовное дело «по факту антиконституционных попыток прекращения деятельности съезда народных депутатов, Верховного Совета, законно избранных судебных органов». Находился в здании Верховного Совета РСФСР, когда войска начали его обстрел (согласно другим сведениям, Виктор Илюхин ушел из осажденного Белого дома до начала штурма).

12 декабря 1993 года избран депутатом Государственной думы первого созыва по Первомайскому одномандатному округу N136 (Пензенская область). В том же году он возглавил общественную комиссию по расследованию антиконституционной деятельности Михаила Горбачева.

В январе 1994 года избран председателем комитета Государственной думы по безопасности.

11 апреля 1995 года вошел в национальный совет КРО, председателем которого стал Юрий Скоков. В декабре 1995 года избран депутатом Государственной думы второго созыва. Вошел во фракцию КПРФ. 30 января 1996 года избран председателем комитета Госдумы по безопасности.

После убийства Льва Рохлина в 1998 году стал председателем Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА).

В 1999 году был главным обвинителем в процедуре конституционного отрешения от должности президента России, выступил с обвинительной речью перед депутатами Госдумы.

В декабре 2003 года в четвертый раз избран депутатом Государственной думы, являлся заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности.

Привлекался как эксперт к работе Конституционного суда России, а также комитетов ООН. Автор и заявитель законов: Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, законов «Об оружии», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О внешней разведке», «Об органах Федеральной службы безопасности РФ», «О борьбе с терроризмом» и др.

Автор нескольких книг, в том числе «Дело М. Горбачева» (1993), «Вожди и оборотни» (1993), «Спасти Россию» (1995), «Обвиняется Ельцин» (1999).

Скоропостижно скончался на 63 году жизни в Москве 19 марта 2011 года.

Причиной смерти депутата стал обширный инфаркт.