В Пензе почтили память Виктора Илюхина Общество

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Члены и сторонники КПРФ почтили память бывшего депутата Госдумы РФ, оппозиционного политика Виктора Илюхина у дома №160 на улице Суворова в Пензе, где он жил со своей семьей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие, состоявшееся в среду, 1 марта, и приуроченное к 68-й годовщине со дня рождения известного коммуниста, открыл первый секретарь горкома КПРФ Дмитрий Филяев, который отметил, что Виктор Илюхин всегда старался помогать простым людям.

Читайте также

«Единая Россия» на выборах в Заксобрания обойдется без сторонних политтехнологов — СМИ

«В школе №58, в которой я преподаю, работает вахтер. Ее сын погиб в одном из локальных конфликтов. Виктор Иванович не остался равнодушным и выделял персональную пенсию женщине по линии своих организаций и фондов. Этот человек был не только коммунистом, был не только борцом против капитализма, но и человеком исключительно гуманным, который готов был всегда поддержать», — отметил он.

По случаю памятной даты секретарь железнодорожного райкома КПРФ Нина Костюнина прочитала свое стихотворение, посвященное Виктору Илюхину, а первый секретарь лунинского райкома партии Олег Селезнев предложил в память об известном коммунисте разбить сквер на улице Суворова.

После того, как выступили все желающие, собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске Виктору Илюхину, сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ.