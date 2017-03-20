Работа по узакониванию киосков «Ключ здоровья» в Пензе пока продолжается Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Работа, направленная на узаконивание установленных в разных районах Пензы киосков «Ключ здоровья», в которых осуществляется продажа питьевой воды по доступным ценам, пока продолжается. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

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«Нужно сказать, что «Ключ здоровья» — это единственный формат киосков, которые жители действительно просят. У нас есть обращения граждан, которые говорят, что им такой вид продукции необходим, причем именно в формате шаговой доступности, как раз около дома», — сказала она в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной.

По словам Ольги Жовтяк, по итогам проведенных с руководством сети встреч был выработан механизм дальнейших действий.

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«Например, при размещении киоска на инженерных коммуникациях искали свободный земельный участок, чтобы и жителям было удобно, и это не нарушало никакие нормативные требования, — пояснила она.

Ольга Жовтяк отметила, что также в прошлом году был проведен аукцион, по результатам которого часть киосков «Ключ здоровья» теперь легально размещается на прежних местах.

«В апреле еще 20 адресов для установки нестационарных объектов для реализации воды будет выставлено на аукцион», — добавила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Полная версия интервью с Ольгой Жовтяк будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в ближайшее время.