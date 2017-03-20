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В Пензе суд взыскал компенсацию в пользу мальчика после травли в школе и соцсети

15:05 | 20.03.2017 | Общество

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Суд в Пензе постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу мальчика, которого дразнили в школе и социальной сети «ВКонтакте». Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Елены Столяровой за 2016 год, текст которого опубликован на сайте Законодательного собрания Пензенской области.

В Пензе суд взыскал компенсацию в пользу мальчика после травли в школе и соцсети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что неоднократное общение матери с классным руководителем и директором школы не помогли защитить ее сына от нападок. Тогда Елена Столярова обратилась к представителям учреждения с просьбой организовать встречу с мамой, классным руководителем, психологом и директором.

По итогам встречи удалось договориться об исключении возможности оскорбления и унижения мальчика со стороны сверстников, однако конфликт ребенка и бывших одноклассников продолжился в социальной сети.

Ситуация завершилась судебным разбирательством в марте 2017 года, когда было постановлено взыскать компенсацию морального вреда в пользу ребенка.
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