На улице Антонова в Пензе демонтировали самовольно установленный киоск Общество

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Предприниматель демонтировал самовольно установленный павильон на улице Антонова, 9, в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Предприниматель осуществлял деятельность без правоустанавливающих документов в нарушение действующего законодательства на муниципальном земельном участке. Администрация города неоднократно предлагала ему альтернативные способы ведения деятельности, но в добровольном порядке собственник отказывался убирать нестационарный торговый объект», — пояснили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что после этого администрация города обратилась с иском в суд о сносе павильона.

«Суд удовлетворил исковые требования, 22 февраля было возбуждено исполнительное производство», — добавили в администрации Пензы, отметив, что после этого собственник демонтировал киоск.