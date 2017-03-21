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На улице Антонова в Пензе демонтировали самовольно установленный киоск

08:18 | 21.03.2017 | Общество

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Предприниматель демонтировал самовольно установленный павильон на улице Антонова, 9, в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

На улице Антонова в Пензе демонтировали самовольно установленный киоск

Фото: Penza-gorod.ru

«Предприниматель осуществлял деятельность без правоустанавливающих документов в нарушение действующего законодательства на муниципальном земельном участке. Администрация города неоднократно предлагала ему альтернативные способы ведения деятельности, но в добровольном порядке собственник отказывался убирать нестационарный торговый объект», — пояснили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что после этого администрация города обратилась с иском в суд о сносе павильона.

«Суд удовлетворил исковые требования, 22 февраля было возбуждено исполнительное производство», — добавили в администрации Пензы, отметив, что после этого собственник демонтировал киоск.
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