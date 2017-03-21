Иван Белозерцев поручил принять меры по снижению нагрузки на мировых судей Общество

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил принять меры по снижению нагрузки на мировых судей по итогам рабочей поездки по судебным участкам Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

По словам судей, на каждого из них приходится большое количество рассматриваемых дел, в связи с чем рабочий день зачастую начинается в 7.30, а заканчивается позже 18.00.

В ходе общения с губернатором выяснилось, что в структуре тематики вопросов, за решением которых жители Пензы обращаются в суд, преобладают проблемы, связанные с нарушением прав потребителей.

В связи с этим Иван Белозерцев предложил раз в квартал анализировать ситуацию.

«Какие претензии выдвигают заявители, к каким компаниям, какие меры требуется принять в сфере защиты прав потребителей? Людям деваться некуда — им оказывают некачественную услугу, продают некачественный товар, они вынуждены обращаться в суд — тратят свое время, нервы, силы, средства. Мы должны минимизировать эти проблемы, работать с поставщиками услуг и товаров, предотвращать ситуации, когда возникает необходимость обращаться в суд. Прежде такой практики у нас не было, давайте подумаем, как системно выстроить эту работу. Будем помогать людям, тем самым, снижать нагрузку на мировых судей», — сказал он.

По мнению губернатора, более тесное сотрудничество с судейским сообществом, с советом судей Пензенской области, своевременный обмен информацией о социально значимых вопросах может способствовать решению многих проблем в досудебном порядке, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего на территории Пензенской области расположено 75 участков мировых судей, 26 из них работают по заявлениям жителей Пензы. Осуществляют правосудие 74 судьи. Аппарат мировых судей региона состоит из 159 сотрудников.

В среднем мировой судья рассматривает от 2 тыс. до 5 тыс. дел в год и более.

В 2017 году введены дополнительные должности помощников мировых судей, что снизило служебную нагрузку на пяти судебных участках.