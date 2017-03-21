20:17:15 Вторник, 21 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Разрушающийся дом на улице Ударной. Пенза, 21 марта 2017 г.

Сбор отработанных батареек будет организован в школах Пензы

16:25 | 21.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Сбор отработанных элементов питания будет проводиться в школах Пензы в рамках III экологического конкурса среди общеобразовательных организаций «Разрядись», который стартует в предстоящую среду, 22 марта.

Сбор отработанных батареек будет организован в школах Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно его условиям, будут приниматься бытовые элементы питания, аккумуляторы от мобильных телефонов, планшетных компьютеров и ноутбуков.

Также предусмотрена творческая номинация «Экотрадиция-2017». Ее участникам предложено представить на конкурс работы с описанием своей экологической традиции, которое желательно сопроводить фотографиями, инфографикой или видеоматериалом.

При определении победителей будет учитываться возрастная группа участника: до 10 лет, от 10 до 14 лет, от 14 лет и старше; а также тип учреждения — общеобразовательная школа, художественная и школа искусств, а также кружок, клуб или секция.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится по 11 апреля. В случае сбора батареек школы должны до 19 апреля сообщить в оргкомитет о примерном количество элементов питания для их подсчета, а творческие работы следует присылать до 30 апреля.

Победители будут объявлены после 12 мая.

Организатором конкурса является пензенское отделение межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА».

Среди партнеров — региональный Минлесхоз, областное управление Росприроднадзора, Русское географическое общество и сеть магазинов «Эльдорадо».

Предыдущий раз конкурс «Разрядись» проводился в Пензенской области с 25 октября по 24 ноября 2016 года. По итогам школьники 13 тыс. 632 отработанных элементов питания общим весом 284 кг.
Актуальное
Читайте также
Пензенский самбист предложил активизировать взаимодействие власти и ветеранов спорта В Пензе пока нет желающих организовать работу штаба реализации президентских программ
На Шуисте ликвидирован пожар в заброшенном доме Форум молодых парламентариев в четвертый раз пройдет в Пензе 7 апреля
При пожаре в Никольске погиб мужчина В Пензенской области смертность снижается, а рождаемость увеличивается — Сергей Шеменев
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама