Сбор отработанных батареек будет организован в школах Пензы Общество

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Сбор отработанных элементов питания будет проводиться в школах Пензы в рамках III экологического конкурса среди общеобразовательных организаций «Разрядись», который стартует в предстоящую среду, 22 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно его условиям, будут приниматься бытовые элементы питания, аккумуляторы от мобильных телефонов, планшетных компьютеров и ноутбуков.

Также предусмотрена творческая номинация «Экотрадиция-2017». Ее участникам предложено представить на конкурс работы с описанием своей экологической традиции, которое желательно сопроводить фотографиями, инфографикой или видеоматериалом.

При определении победителей будет учитываться возрастная группа участника: до 10 лет, от 10 до 14 лет, от 14 лет и старше; а также тип учреждения — общеобразовательная школа, художественная и школа искусств, а также кружок, клуб или секция.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится по 11 апреля. В случае сбора батареек школы должны до 19 апреля сообщить в оргкомитет о примерном количество элементов питания для их подсчета, а творческие работы следует присылать до 30 апреля.

Победители будут объявлены после 12 мая.

Организатором конкурса является пензенское отделение межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА».

Среди партнеров — региональный Минлесхоз, областное управление Росприроднадзора, Русское географическое общество и сеть магазинов «Эльдорадо».

Предыдущий раз конкурс «Разрядись» проводился в Пензенской области с 25 октября по 24 ноября 2016 года. По итогам школьники 13 тыс. 632 отработанных элементов питания общим весом 284 кг.