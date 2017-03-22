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В Пензе 2 апреля здания и памятники подсветят синим цветом в поддержку людей с аутизмом

13:42 | 22.03.2017 | Общество

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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Акция «Пенза, зажги синим!», приуроченная ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, пройдет в воскресенье, 2 апреля.

В Пензе 2 апреля здания и памятники подсветят синим цветом в поддержку людей с аутизмом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этот день городские здания и памятники будут подсвечены синим светом.

Кроме того, с целью формирования толерантного отношения к лицам с расстройствами аутистического спектра в школах пройдут «Уроки добра».

Поддержать акцию могут все желающие, надев синюю одежду или аксессуары, подсветив синей лампой или гирляндой окна квартиры, дома или офиса. В школах можно украсить помещения и классы синими украшениями или плакатами, отмечается на сайте управления образования Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», также 2 апреля в кинотеатре «Высшая лига» пройдет спецпоказ мультфильма «Смурфики. Затерянная деревня» для детей с диагнозом «Расстройство аутического спектра». Подобный показ будет организован в Пензе впервые.
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