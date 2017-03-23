Пик паводка в Пензенской области ожидается в конце марта Общество

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Пик паводка на территории Пензенской области, как ожидается, пройдет в конце марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

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В рамках подготовки к прохождению паводка проводится обследование гидротехнических сооружений (ГТС).

В минувшую среду, 22 марта, члены межведомственной рабочей группы проверили безопасность на пруду на реке Веж-Няньгя около села Никифоровка, ГТС на реке Янго-Пря у села Старое Демкино, а также плотины на реке Кула, расположенной неподалеку от села Усть-Уза.

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По итогам обследования заместитель начальника отдела организации защиты населения и пожарной безопасности управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Заур Юсупов пояснил, что данные гидротехнические сооружения обслуживаются собственниками, сброс половодья происходит через донные водовыпуски, водоемы уже сработаны на 50–75% от объема, а водная гладь пока покрыта льдом.

Собственникам ГТС даны подробные рекомендации по безопасному пропуску весеннего половодья.

Кроме того, достигнута договоренность по своевременному информационному обмену.

К настоящему моменту в Пензенской области обследовано девять гидротехнических сооружений, до 1 апреля намечено проверить еще шесть.