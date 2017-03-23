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В Пензенской области на месяц ограничат движение большегрузов

11:52 | 23.03.2017 | Общество

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Временное ограничение движения большегрузов будет действовать в Пензенской области с 25 марта по 25 апреля.

В Пензенской области на месяц ограничат движение большегрузов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минстроя, это мера вводится для обеспечения сохранности автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значений, а также дорожных сооружений в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов в период весенней распутицы.

«Вводится ограничение на движение транспорта с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на любую ось в 4 тонны», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что ежедневно на дорогах регионального и межмуниципального значения Пензенской области будут работать два передвижных пункта весового контроля.
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