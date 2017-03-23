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Одна заявка поступила на аукцион по ремонту дорог в Заречном почти на 57 млн. рублей

12:09 | 23.03.2017 | Общество

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Заречный, 23 марта 2017. PenzaNews. Заявка компании «Дорожный строитель» оказалась единственной, поданной на электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонта улично-дорожной сети Заречного Пензенской области, начальная (максимальная) цена которого составляла свыше 56,7 млн. рублей.

Одна заявка поступила на аукцион по ремонту дорог в Заречном почти на 57 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно протоколу, который опубликован на официальном портале госзакупок в четверг, 23 марта, в связи с этим аукцион признан несостоявшимся. Принято решение, что контракт будет заключен с единственным участником — ООО «Дорожный строитель».

Как отмечается в документации, источником финансирования является бюджет Заречного.

На выделенные средства в период до 1 сентября 2017 года планируется провести ремонтные работы на проспекте 30-летия Победы, улицах Западной, Коммунальной, Конституции, Ленина, Литке и Светлой.
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