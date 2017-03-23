Одна заявка поступила на аукцион по ремонту дорог в Заречном почти на 57 млн. рублей Общество

Заречный, 23 марта 2017. PenzaNews. Заявка компании «Дорожный строитель» оказалась единственной, поданной на электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонта улично-дорожной сети Заречного Пензенской области, начальная (максимальная) цена которого составляла свыше 56,7 млн. рублей.

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Согласно протоколу, который опубликован на официальном портале госзакупок в четверг, 23 марта, в связи с этим аукцион признан несостоявшимся. Принято решение, что контракт будет заключен с единственным участником — ООО «Дорожный строитель».

Как отмечается в документации, источником финансирования является бюджет Заречного.

На выделенные средства в период до 1 сентября 2017 года планируется провести ремонтные работы на проспекте 30-летия Победы, улицах Западной, Коммунальной, Конституции, Ленина, Литке и Светлой.