Мэр Пензы встретился с предпринимателем, не желающим убирать павильон Общество

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично встретился с предпринимателем, который не желает освобождать земельный участок под нестационарным торговым объектом у дома №16А на улице Павлика Морозова, договор аренды которого прекратил свое действие.

Фото: Penza-gorod.ru

Кроме того, во встрече приняли участие руководители двух управлений — муниципального имущества, а также содействия развитию малого и среднего предпринимательства — Наиля Алюшева и Ольга Жовтяк.

Виктор Кувайцев обратил внимание на ранее выявленные нарушения закона — торговлю пивом, размещение киоска на инженерных сетях и другие замечания.

«Необходимо вести предпринимательскую деятельность в рамках действующего законодательства, а размещать торговый объект на инженерных сетях не только недопустимо, но и опасно», — подчеркнул мэр Пензы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, по итогам продолжительной беседы предприниматель свою позицию не поменял.

Согласно сведениям, размещенным на сайте мэрии, 25 октября 2004 года между комитетом по управлению муниципальным имуществом Пензы и другим предпринимателем был заключен договор аренды земельного участка площадью 93 кв. метра по адресу: пересечение улиц Батумской и Павлика Морозова. По его условиям, участок предназначался для реконструкции киоска под павильон с торговым залом. При этом срок аренды был не определен.

17 декабря 2012 года между арендодателем, арендатором и предпринимателем Станиславом Морозовым был заключен договор уступки прав и обязанностей по договору. Согласно дополнительному соглашению от 6 марта 2015 года, договор дополнили пунктом, в соответствии с которым арендодатель вправе отказаться от договора, предупредив об этом за месяц.

Павильон, о котором идет речь, реализует пиво на вынос, что в нестационарных торговых объектах по закону не допускается.

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6 апреля 2016 года арендодатель предупредил арендатора об отказе от договора, и он прекратил свое действие спустя месяц с момента уведомления. Претензией предписывалось в течение 5 дней после окончания срока действия договора сдать земельный участок по акту приема-передачи представителю арендодателя, однако этого сделано не было, в торговом павильоне по прежнему продолжается реализация алкогольной продукции.

В связи с этим управление муниципального имущества администрации Пензы обратилось в суд с требованием возвратить земельный участок в исходном виде, то есть свободным от павильона.